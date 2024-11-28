Antalya'da kadın cinayeti: Abdullah Poyraz evli olduğu Hale Akbaş Poyraz'ı katletti!

Antalya'da 55 yaşındaki Abdullah Poyraz isimli erkek, evli olduğu 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz’ı tabancayla vurarak katletti.

Olayın ardından polis merkezine giden Abdullah Poyraz, "Eşimi vurdum" diyerek teslim oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 9 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz ile Abdullah Poyraz arasında iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabanca ile Hale Akbaş Poyraz’a ateş etti.

Abdullah Poyraz tabancayı olay yerinde bırakıp, evden ayrıldı.

Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek ‘Eşimi vurdum’ diyerek, teslim oldu.

Poyraz’ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Hale Akbaş Poyraz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Hale Poyraz Akbaş’ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Abdullah Poyraz’ın uzun süredir kıskançlık gerekçesiyle Hale Akbaş Poyraz’ı psikolojik şiddete maruz bıraktığı, işten bu sebeple ayrılmasına sebep olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.