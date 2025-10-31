Antalya'da kadın cinayeti davası: Failin tahliye talebi reddedildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde evli olduğu 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir Sakman'ı 9 Mart'ta öldüren Halit Can Sakman’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Tutuklu fail Halit Can Sakman’ın tahliye talebi reddedildi.

Komşuların ihbarıyla gelen polis, Halit Can Sakman’ı gözaltına almış, fail çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu yargılanan fail hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Fail Halit Can Sakman

CİNAYETTEN SONRA ARKADAŞINI GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Fail Halit Can Sakman Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada olay anını hatırlamadığını öne süren failin cinayetin ardından telefonla görüştüğü tanıklar dinlendi. Halit Can Sakman'ın olay günü görüntülü aradığı Hidayet E., “Olay günü iş yerindeydim. Halit Can, beni görüntülü aradı. Olayın şokuyla, 'Sen ne yapıyorsun' dedim. 112'yi aradım hemen ve adresi tarif etmeye çalıştım. Daha sonra Halit Can beni normal hattan aradı. Sonra telefonda polis seslerini duydum” ifadelerini kullandı.

KATİLDEN BİLİNDİK SAVUNMA

Fail Halit Can Sakman, “pişman olduğunu” söyleyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, failin talebini reddetti.

Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.