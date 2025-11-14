Antalya'da kaldırımda yürüyen kadına yumruklu ve bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına yumrukla ve bıçakla saldıran erkek gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada "Alanya'da yürüyüş yapan kadına saldırı" başlığıyla yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın şahıs, tanımadığı bir erkek şahıs tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

***

NE OLMUŞTU?

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir erkek yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden bıçakla yaralamıştı.

Saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.