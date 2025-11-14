Antalya'da kaldırımda yürüyen kadına yumruklu ve bıçaklı saldırı: Saldırgan tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına yumrukla ve bıçakla saldıran erkek tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Alanya'da yürüyüş yapan kadına saldırı" başlığıyla yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın, tanımadığı bir erkek tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. (27) yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.T'nin ifadesinde, saldırdığı kadını tanımadığını belirterek, "Sinirliydim, psikolojim bozuktu, bir anda olan bir şeydi." dediği öğrenildi.

***

NE OLMUŞTU?

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir erkek yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden bıçakla yaralamıştı.

Saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.