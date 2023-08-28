Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Finike ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yunus Akdeniz (30) idaresindeki 07 PY 724 plakalı otomobil, Arif Mahallesi Aykırıçay mevkisinde karşı yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 07 FL 482 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde, otomobil sürücüsü Yunus Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan kamyon şoförü M.Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.