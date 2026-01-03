Antalya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, S.D'nin (59) kullandığı 33 AİT 042 plakalı kamyon, Hayri Mert Hastürk (17) idaresindeki 07 BMD 636 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hastürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.