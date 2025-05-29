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Antalya'da kaybolan yaşlı kadın çalılık alanda bulundu

Ajans Haberleri
  • 29.05.2025 11:57
  • Giriş: 29.05.2025 11:57
  • Güncelleme: 29.05.2025 11:57
Kaynak: AA
Antalya'da kaybolan yaşlı kadın çalılık alanda bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki demans hastası kadın, jandarma ekibince bulundu.

Salkımevler Mahallesi'nde yaşayan Neriman Ergene, önceki gün saat 04.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Ergene'yi evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki çalılık alanda buldu.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ergene'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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