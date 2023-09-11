Antalya'da kayıp emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu
Ekmek almaya gitmek için 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönemeyen emekli öğretmen Hıdır Erol'un cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Elmalı ilçesinde kayıp olarak aranan emekli öğretmen ölü bulundu.
Ekmek almaya gitmek için 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmeyen Hıdır Erol'un yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu.
Aranan emekli öğretmenin, Gündoğan Mahallesi Dua yokuşu yakınlarında cansız bedeni bulundu.
Erol'un cenazesi, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.