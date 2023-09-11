Antalya'da kayıp emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu

Ekmek almaya gitmek için 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönemeyen emekli öğretmen Hıdır Erol'un cansız bedeni bulundu.

Güncel 11.09.2023 12:38 Giriş: 11.09.2023 12:38

Güncelleme: 11.09.2023 12:39 Kaynak: AA

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