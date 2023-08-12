Antalya'da kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından iki sürücü sözlü tartışmaya girdi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden gelip yan yola dönmek isteyen Abdullah K.’nın kullandığı 07 JR 200 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir eden Mustafa Taha M.’nin kullandığı 06 GR 076 plakalı otomobil çarptı.

06 GR 076 plakalı otomobilde büyük hasar meydana gelirken, kazada kimsenin burnu dahi kanamadı.

Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araç sürücüleri ve 06 GR 076 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan gençler arasında tartışma çıktı.

Araçta bulunan gençler, diğer araç sürücüsünün ’U’ dönüşü yapmak istemesi nedeniyle kazanın meydana geldiğini, sigortacı ve trafik ekipleri gelinceye kadar kendilerine ‘Siz haklısınız, ben hatalıyım’ dediğini, daha sonra ‘Ben dönmüyordum. Siz çarpınca araç’ döndü dediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Yaşanan tartışma, trafik ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.