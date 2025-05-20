Antalya'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kemal D. idaresindeki otomobil, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kepçeyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Güllü D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.