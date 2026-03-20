Antalya'da konteynerde yangın: 5'i çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yaşamını yitirdi; yangında yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 20.03.2026 09:08
  • Güncelleme: 20.03.2026 09:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi.

Yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

