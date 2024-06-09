Antalya'da Köprülü Milli Parkı'nda orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve yanan alan miktarının tespiti için çalışma başlatıldı.

Güncel 09.06.2024 09:52 Giriş: 09.06.2024 09:52

Güncelleme: 09.06.2024 13:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA