Antalya'da Köprülü Milli Parkı'nda orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve yanan alan miktarının tespiti için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda sabah 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle 4 saat sonra yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ve yanan alan miktarının tespiti için çalışma başlatıldı.