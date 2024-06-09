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Antalya'da Köprülü Milli Parkı'nda orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Güncel
  • 09.06.2024 09:52
  • Giriş: 09.06.2024 09:52
  • Güncelleme: 09.06.2024 09:56
Kaynak: AA
Antalya'da Köprülü Milli Parkı'nda orman yangını
Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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