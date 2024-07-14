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Antalya'da LGBTİ+ eylemine müdahale: 4 kişi gözaltına alındı

Antalya Attalos Meydanında açıklama yapmak isteyen LGBTİ+ inisiyatifine polis izin vermeyerek müdahale etti. Dört kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 14.07.2024 15:49
  • Giriş: 14.07.2024 15:49
  • Güncelleme: 14.07.2024 16:27
Kaynak: İHA
Antalya'da LGBTİ+ eylemine müdahale: 4 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: İHA

Antalya'da Onur Haftası kapsamında yapılmak istenen basın açıklamasına Valiliğin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek müdahale edildi. 4 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya Valiliği, Onur Haftası kapsamında LGBTİ+ içerikli her türlü açıklama gösteri ve yürüyüşü yasakladı. Yasağa rağmen basın açıklaması yapılmak istendi ancak polis kararı gerekçe göstererek, LGBTİ+ İnisiyatifinin Attalos Meydanında açıklama yapmasına müdahale etti.

Fotoğraf: İHA

Basın açıkılmasının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan eylemciler açıklama yapmakta ısrar edince, polis 4 eylemciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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