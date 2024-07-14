Antalya'da LGBTİ+ eylemine müdahale: 4 kişi gözaltına alındı
Antalya Attalos Meydanında açıklama yapmak isteyen LGBTİ+ inisiyatifine polis izin vermeyerek müdahale etti. Dört kişi gözaltına alındı.
Antalya'da Onur Haftası kapsamında yapılmak istenen basın açıklamasına Valiliğin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek müdahale edildi. 4 kişiyi gözaltına aldı.
Antalya Valiliği, Onur Haftası kapsamında LGBTİ+ içerikli her türlü açıklama gösteri ve yürüyüşü yasakladı. Yasağa rağmen basın açıklaması yapılmak istendi ancak polis kararı gerekçe göstererek, LGBTİ+ İnisiyatifinin Attalos Meydanında açıklama yapmasına müdahale etti.
Basın açıkılmasının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan eylemciler açıklama yapmakta ısrar edince, polis 4 eylemciyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.