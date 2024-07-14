Antalya'da LGBTİ+ eylemine müdahale: 4 kişi gözaltına alındı

Antalya Attalos Meydanında açıklama yapmak isteyen LGBTİ+ inisiyatifine polis izin vermeyerek müdahale etti. Dört kişi gözaltına alındı.

Güncel 14.07.2024 15:49 Giriş: 14.07.2024 15:49

Güncelleme: 14.07.2024 16:27 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA