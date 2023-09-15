Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya'da Likya yolunda kaybolan Hollandalı turistin cansız bedeni bulundu

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 16:32
  • Giriş: 15.09.2023 16:32
  • Güncelleme: 15.09.2023 16:32
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Antalya'da Likya yolunda kaybolan Hollandalı turistin cansız bedeni bulundu

Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolduğu bildirilen Hollandalı turistin cansız bedenii bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıkan Hollanda uyruklu Bernardus Stephanus Wokke'den (71) haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan alanda arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, bölgeyi taradı.

Ekipler, Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki Fırnaz Koyu'na 250 metre mesafedeki kayalıklarda Wokke'yi hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hollandalı turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Wokke'nin cenazesi, jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BirGün'e Abone Ol