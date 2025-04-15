Antalya'da markette çıkan yangın hasara neden oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde markette çıkan yangın hasara yol açtı.

Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Bulvarı'nda bulunan iki katlı marketin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında markette hasar oluştu.