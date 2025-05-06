Antalya'da merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki bir site inşaatının kalıplarını sökerken dengesini kaybeden Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Şantiyedeki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Mirrey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mirrey'in bu sabah işe başladığı ve ailesinin Suriye'de olduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.