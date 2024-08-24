Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli yolu Termessos kavşağında Kamber D. (75) idaresindeki otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki kamyon çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Kamber D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yanındaki Senem Düzgören'in (80) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon şoförü Mehmet Ç'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.