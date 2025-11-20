Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüsnü T'nin kullandığı 07 YDM 09 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AAY 224 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada midibüste bulunan yolculardan Derya A. (40), Nurcan G. (26), Tazegül K. (24) ve Şahadet T. (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.