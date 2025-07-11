Antalya'da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Özgür Özel: "Antalya'yı size teslim etmedik, etmeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "Ey Erdoğan, bu meydanı görüyor musun? Dalga dalga operasyonlarla sindireceğini mi sandın. İftiralarınla Antalya'yı Muhittin Böcek'in arkasından çekebileceğini mi sandın. Bir o köşede, bir bu köşede saldırarak CHP'nin mücadelesini kırabileceğini mi sandın. Burdayız, birlikteyiz. Omuz omuzayız. Enerjimiz yüksek, bitiremezsin. İrademiz çeliktendir, bükemezsin. İnsanımız yüreklidir, korkutamazsın. Bizi yolumuzdan asla çeviremezsin. Yolumuz iktidar yolu. Biz başaracağız. Biz kazanacağız" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Antalya'ya operasyon yapıldığında ODTÜ son sınıf öğrencisi Eylül twit attı, utanmadan sıkılmadan Eylül'ü aldılar, hapishaneye koydular. Suçu 'Antalya ayaklansın' demekmiş. Eylül'e sesleniyorum; Eylülcüğüm, görüyor musun Antalya ayakta. Eylül'ü içeri atana, gücü Eylül'e yetene sesleniyorum, görüyor musun Antalya ayakta. Eylül'ü bırak.

Torosların evladı Muhittin Böcek 26 yıldır Belediye Başkanı. Konyaaltı'nı beldeden ilçe yapan belediye başkanı. Konyaaltı'nı bugünlere getiren belediye başkanı. Sonra Antalya Büyükşehir. İlkinde her iki kişiden birinin oyunu alarak, rekor kırarak seçiliyor. Ama işi zor. Cumhuriyet tarihi boyunca Antalya'yı iki kez üst üste kazanan yok. Bu kentin zorlukları var. Bu kente 2,5 milyon nüfusa göre para veriyorlar, 27 milyon turist dahil 30 milyon kişiye hizmet bekliyorlar. Böyle bir süreçte iki dönem üst üste ilk kez, hem turizmde rekorlar kıran, hem şehirdeki herkesin gönlünü kazanan Muhittin Başkan, bugün bir kumpasla içeride tutuluyor. Ona sahip çıkmaya geldik.

"ANTALYA'DA BUNA İNANAN VAR MI?"

Muhittin Başkan ile özel, duygusal bir ilişkim var. 108 gün Covid'den yoğun bakımda yattı. Kapısının önünde kardeşi bekliyordu. Her gün kardeşiyle telefonda görüşüp Muhittin Başkan'ın sağlığını soruyordum. Bir gün 'ümit yok' dedi, ben dua ettim, Antalya dua etti, Türkiye dua etti. Allah Muhittin Başkanı bize, ailesine geri verdi. O günlerde o kapıda olan kardeşinin eşi bize emanettir. Kardeşini Covid'den kaybettik. Diğer biraderi burada, kardeşine yapılana karşı yüreği buruktur. Bugün Muhittin Böcek'e diyorlar ki, 'Senin oğlun, ilk eşinden ayrıldı, boşanmak için eşi daire istedi. Ona verilen dairenin parasını müteahhite vermediniz, bu rüşvettir.' Oysa Muhittin Başkan'ın oğlu kendi apartman yapıyor, site yapıyor, 70 tane dairesi yapılıyor ama daha yeni başlıyor o zaman. Bir başkasına diyor ki, bir daire senden alıp vereyim, burası bitince ben sana vereyim. Veren kişi bunu mahkemede böyle anlatmış, borç olarak istedi verdim, bitirince ondan geri alacaktım diye. Buna bakmışlar MASAK kayıtlarında daire üstüne geçmiş, parası verilmemiş, rüşvettir diye fırsatçılık yapıyorlar. Muhittin Başkan'ın oğlu gelip ifadesini verecek. Bu durumu söyleyecek. Tut ki bir yanlışlık var, yok ama diyelim ki var. Oğlan suç işledi diye baba mesul olur mu? Oğlan suç işledi diye baba belediye başkanlığından alınır mı? Ben baba ile oğlanın birlikte alınması için aynı suçu birlikte işlemesi gerektiğini bilirim. Örneği var mı, var. 'Ne yaptın oğlum paraları', 'Sıfırladım babacağım' diyenler memleketin başında, Muhittin Başkan cezaevinde. Olmaz olsun bu düzen. Bir daireye tenezzül ettiğini söyleyenlere söylüyorum. Muhittin Böcek, her sene Antalya'nın 1'inci sıradaki hayırseveri. 16 dönüm arsayı okul için bağışlıyor. O arsayı müteahhite verip karşılığında daire alsa, oğlunun aldı dediği dairenin 200 katı. 200 katını devlete bağışlayacak, 1 daireye tenezzül edecek. Antalya'da buna inanan var mı? Muhittin Böcek, böyle bir şey yapar mı?

"ANTALYA, AK PARTİ'NİN KAYIRMACI, RANTÇI, RÜŞVETÇİ BELEDİYECİLİĞİNİ BİLİYOR"

Muhittin Böcek, kendisi otobüs şoförlüğünden gelen bir yörük evladı. Alnının teriyle çalışan, 6 kere mazbata almış, Antalya'nın her seferinde daha çok güvenini kazanmış birisine bu lekeyi süremezsiniz. Antalya Muhittin Başkanı da bilir, AK Parti dönemini de bilir. Erdoğan, Antalya'da bir otele turizm ödülü veriyor. Bu otelin 44 odası kaçak çıktı. Kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz diyordu Erdoğan. Muhittin Başkan'da leke yok ama senin sabıkan çok Erdoğan. Konyaaltı sahil projesini AK Parti döneminde bir şirkete verdiler, usulsüzlükler yaptılar, suç üstü yakalandılar. 15 milyon TL zarara girdi dediler kamu. Muhittin Başkan geldi, projeyi durdurdu, şimdinin 120 milyon TL kamu zararı için müfettiş istedi, raporlar yazdı, suç duyurusunda bulundu ama AK Partili belediyeye hiçbir şey yapmadılar. Serik Belediyesi AK Parti'deyken, kendinden önceki AK Partili belediye başkanını sahil alanı işletmecilerinden 500 bin TL aldığını, bakanların önünde canlı yayında söyledi ama bir tane savcı işlem yapmadı, ceza almadı. Utanmaz adamlar. Bizden önce AK Partili Büyükşehir Belediyesi 180 milyon TL bütçeli EXPO'ya tam 1,7 milyar TL harcadı. Ne kadar yandaş varsa zengin edildi, sonra EXPO'dan 20 milyon TL gelir elde edildi. Bu konuda Antalya milletvekillerimiz bunu meclise taşıdılar, suç duyurularında bulundular ama kimseye bir şey olmadı. Antalya, AK Parti'nin kayırmacı, rantçı, rüşvetçi belediyeciliğini de biliyor. Muhittin Böcek gibi Toroslar'ın evladının tertemiz hizmetlerini de biliyor.

"ANTALYA HESABINI SORMAYA HAZIR"

Ey Erdoğan savcına güveniyorsan, kendine güveniyorsan çık karşımıza. Artık bu işin lamı cimi kalmadı. İstanbul'da iftira, Adana'da iftira, Adıyaman'da iftira, Antalya'da iftira. Kaçma, çık karşımıza hodri meydan, koyalım sandığı kararı millet versin. Hizmetleri aksatanlar, otoyolları yapmayanlar, tünelleri yarım bırakanlar, çevre yolunu tamamlamayanlar şimdi çıkmışlar hizmet etmedikleri, hizmette yarışamadıkları, seçimde yenemedikleri, kazanamadıkları Antalya'ya başka başka oyunlar planlıyorlar. Don vurur, Antalyalı çiftçi zarar görür, yanında yoksunuz. Dolar yükselir, euro yükselir, yanında yoksunuz. Mazot olur 55 TL, yanında yoksunuz. Faiz olmuş yüzde 70, yanında yoksunuz. Belediyeye çökmeye gelince hep birlikte coştunuz. Antalya'yı size teslim etmedik, etmeyeceğiz. Muhittin Böcek, belediyeyi bütün borçlarından temizledi. Bir kuruş borç yok. Muhittin Böcek ile uğraşanlara hesabını sormaya hazır Antalya."

"BAKLAVACI SİZİN İŞBİRLİKÇİNİZ"

Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin baklava kutusunda "rüşvet" aldığı iddiası taşıyan görüntülerle ilgili parti içinde inceleme başlatan CHP lideri Özgür Özel, Antalya mitinginde söz konusu iddialara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin bir ay önce polis tarafından yakalandığını, ellerinde 32 dakikalık görüntü olduğunu ve olayın adım adım kurgulandığını ifade eden Özel, "Polis geliyor, 'Aç kutuyu' diyor açıyor, eli de titremiyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış, kaçak içkiden ve şüpheli paketten, yüzde 99 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay eğitmişler, oraya göndermişler. Baklava kutusunu 1 aydır planlamışlar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar!" dedi. Özel, "İnceledik, gördük ki baklavacı sizin işbirlikçiniz! Kaçak içki, uyuşturucu işiyle almışlar, bir ay salmışlar, kumpası kurmuşlar!" açıklaması yaptı.