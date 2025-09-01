Giriş / Abone Ol
Antalya'da minibüs ile belediye kamyoneti çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halinde minibüs ile belediyeye ait kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.09.2025 12:06
  • Giriş: 01.09.2025 12:06
  • Güncelleme: 01.09.2025 12:09
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüs ile belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen minibüs ile belediyeye ait 07 V 6177 plakalı kamyonet, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

