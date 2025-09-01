Antalya'da minibüs ile belediye kamyoneti çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halinde minibüs ile belediyeye ait kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüs ile belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen minibüs ile belediyeye ait 07 V 6177 plakalı kamyonet, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.