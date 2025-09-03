Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 03.09.2025 17:49
Kaynak: AA
Antalya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda M.S.A. (29) idaresindeki motosiklet ile B.K'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

