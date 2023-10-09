Antalya'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletinden savrulup minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Şinasi Altay'ın (53) kullandığı 07 YBL 63 plakalı motosiklet, Antalya-Alanya kara yolunda aynı yönde seyreden Mehmet Ö'nün kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen 34 TD 8046 plakalı banka para nakil minibüsünün altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce minibüsün altından çıkarılarak Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Altay, daha sonra nakledildiği il merkezindeki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen minibüs sürücüsü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kazaya karıştıktan sonra bölgeden ayrılan kamyonet sürücüsü Mehmet Ö, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.