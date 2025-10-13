Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da minibüsün çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 16:51
  • Giriş: 13.10.2025 16:51
  • Güncelleme: 13.10.2025 16:51
Kaynak: AA
Antalya'da minibüsün çarptığı yaya öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

A.E. idaresindeki 07 C 82102 plakalı minibüs, Boğazkent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şinasi Yücel'e (80) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BirGün'e Abone Ol