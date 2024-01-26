Antalya'da motokuryeyi ve baldızını öldürüp gömmüştü: Zeynel Boyacı adliyeye sevk edildi

Antalya'da motokurye Ali Diken'i ve baldızını öldürdüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeynel Boyacı ile eşi ve arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Baldızını da öldürdüğü itirafında bulunan şüpheli Zeynel Boyacı ifadesinde, gözaltındaki arkadaşını da cesetlerin bulunduğu araziye götürdüğü, iple boğarak öldürmeyi planladığı ancak son anda vazgeçtiğini söylediği öğrenildi

Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğünü itiraf eden ve gösterdiği yerde baldızının da cesedi bulunan Zeynel Boyacı ile eşi ve arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'i (32) öldürerek gömen ve gösterdiği yerde baldızı Zeynep Ece Akçay'ın (26) da cesedi bulunan Zeynel Boyacı'nın (33) polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri, Zeynel Boyacı'nın ifadeleri doğrultusunda eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Ali Diken'i eşine hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ali Diken'i çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, gömme işlemlerini tek başına yaptığını söyleyerek "Çocukluk arkadaşım M.Ç'yi de baldızım ile ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmek istedim. Onu da 'Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz' diye ikna edip cesetleri gömdüğüm araziye götürdüm ama nedense öldürmekten vazgeçtim" dediği belirtildi.

BANKA HESABINDAN PARASINI ÇEKMİŞ

Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin motokuryeyi öldürmeden önce kart şifresini öğrendiği ve banka hesabından Ali Diken'in parasını da çektiği belirlendi. Şüphelinin kullandığı telefonları sattığı ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Diken'in bulunması için araştırma başlatan ekipler, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Zeynel Boyacı'yı (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli Z.B, motokuryeyi kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmişti. Şüphelinin gömdüğünü belirttiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken'in cesedinin yanı sıra baldızı Zeynep Ece Akçay'a (26) ait olduğu iddia edilen bir ceset daha bulunmuştu.