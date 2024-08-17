Antalya'da motosiklet sürücüsü taksiye çarptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza, bu sabah saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel’in (23) idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.’nin (51) kullandığı ticari taksiye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı asıllı 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel’in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaza anı, yanında seyir halinde olan başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde diğer motosiklet sürücüsünün yanından geçen motosiklet sürücüsünün taksiye çarparak yola savrulduğu anlar kayıt altına alındı.