Antalya'da muz bahçelerinde yangın!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı
Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde bulunan muz bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.