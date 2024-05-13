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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Güncel
  • 13.05.2024 18:19
  • Giriş: 13.05.2024 18:19
  • Güncelleme: 13.05.2024 18:21
Kaynak: iHA
Antalya'da orman yangını
FOTOĞRAF: İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. 

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