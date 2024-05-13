Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Güncel 13.05.2024 18:19 Giriş: 13.05.2024 18:19

Güncelleme: 13.05.2024 18:21 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA