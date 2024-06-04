Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, bölgedeki ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel 04.06.2024 15:59 Giriş: 04.06.2024 15:59

Güncelleme: 04.06.2024 16:10 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA