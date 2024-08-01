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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki orman alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 01.08.2024 15:27
  • Giriş: 01.08.2024 15:27
  • Güncelleme: 01.08.2024 15:31
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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