Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için müdahaleye başlandı.
Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.