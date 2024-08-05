Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 05.08.2024 17:10 Giriş: 05.08.2024 17:10

Güncelleme: 05.08.2024 17:10 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA