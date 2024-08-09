Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahalenin kontrol altına alındı.
Bademli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.