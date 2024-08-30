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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 30.08.2024 16:50
  • Giriş: 30.08.2024 16:50
  • Güncelleme: 30.08.2024 16:51
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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