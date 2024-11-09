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Antalya'da orman yangını

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi gönderildi.

Güncel
  • 09.11.2024 15:23
  • Giriş: 09.11.2024 15:23
  • Güncelleme: 09.11.2024 15:25
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahalede bulunuluyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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