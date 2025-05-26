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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Güncel
  • 26.05.2025 16:26
  • Giriş: 26.05.2025 16:26
  • Güncelleme: 26.05.2025 16:33
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Altınyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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