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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 18.06.2025 11:16
  • Giriş: 18.06.2025 11:16
  • Güncelleme: 18.06.2025 11:19
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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