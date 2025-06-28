Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 28.06.2025 16:49
  • Giriş: 28.06.2025 16:49
  • Güncelleme: 28.06.2025 16:49
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediyor.

BirGün'e Abone Ol