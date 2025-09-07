Giriş / Abone Ol
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

  • 07.09.2025 11:40
  • Giriş: 07.09.2025 11:40
  • Güncelleme: 07.09.2025 11:41
Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

