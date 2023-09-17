Antalya'da orman yangını: Bölgedeki evler tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 12.00 sıralarında, Dim Barajı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının birkaç noktada etkili olduğunu söyleyen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bölgede evler var. Oradaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi" dedi.

Antalya'da Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yanına müdahale sürüyor.

Yangın Dim Barajı'nın arka tarafına doğru ilerlerken, bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi.

Ulaşımın olduğu noktalara ekipler karadan müdahale ederken, sarp ve ulaşımın olmadığı noktalara ise helikopterler ve uçaklar barajdan aldıkları suyla müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda kara ekibiyle müdahalede edilirken, araç sayısının yeni katılacaklarla artacağı belirtildi.

Bölgede yer yer rüzgarın da etkili olduğu ve seyrek şekilde dağılmış yerleşim yerlerinin de bulunduğu gözlemlendi. Ekipleri kontrol altına aldığı bazı noktalarda yeniden alevlerin yükseldiği görüldü.

YURTTAŞLAR BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yangının birkaç noktada etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini aktaran Ürkmezer, "Bölgede evler var. Oradaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen evler var, herhangi bir can kaybı yok. Tespit çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına; 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi.