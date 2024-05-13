Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale edildi. Yangın yaklaşık iki saat süreden havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.

Güncel 13.05.2024 18:19 Giriş: 13.05.2024 18:19

Güncelleme: 13.05.2024 20:08 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA