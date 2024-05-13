Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale edildi. Yangın yaklaşık iki saat süreden havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale edildi. Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.