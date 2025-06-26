Antalya'da orman yangını kontrol altında

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Yaylaalan Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ile 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, yayılmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber- kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-