Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı
Antalya'da Aksu Çayı kenarında çıkan yangın teknelere sıçradı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkarak teknelere sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.
Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı.