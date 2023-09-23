Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı

Antalya'da Aksu Çayı kenarında çıkan yangın teknelere sıçradı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Güncel 23.09.2023 14:41 Giriş: 23.09.2023 14:41

Güncelleme: 23.09.2023 14:47 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA