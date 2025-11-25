Giriş / Abone Ol
Antalya'da ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 25.11.2025 10:27
  • Giriş: 25.11.2025 10:27
  • Güncelleme: 25.11.2025 10:27
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedeller Sivridağ ve Çalbalı mevkisinde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve asayiş ekiplerince yürütülen 15 saatlik çalışma sonucunda kayıp kişiler bulundu.

Yapılan kontrolde sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 2 kişi, ailelerine teslim edildi.

