Antalya'da ormanlık alanda yangın
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.