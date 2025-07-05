Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 05.07.2025 13:31
  • Giriş: 05.07.2025 13:31
  • Güncelleme: 05.07.2025 13:31
Kaynak: AA
Antalya'da ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: AA / Arşiv

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BirGün'e Abone Ol