Antalya'da ormanlık alanda yangın: Bir ev yandı; yurttaşlar tahliye edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

BAZI YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı yurttaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu.

Söndürme çalışmalarına yurttaşlar da destek verdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.