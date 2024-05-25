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Antalya'da otomobil dereye düştü: 1'i çocuk 2 kişi kayıp

Antalya'da dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi aranıyor. Kaybolanlardan birinin çocuk olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 25.05.2024 09:10
  • Giriş: 25.05.2024 09:10
  • Güncelleme: 25.05.2024 09:13
Kaynak: AA
Antalya'da otomobil dereye düştü: 1'i çocuk 2 kişi kayıp
Fotoğraf: İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu.

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.

Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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