Antalya'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.K. (19) idaresindeki 07 BIF 505 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta İbrahim Dağdaş'ın (45) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Dağdaş'ın cenazesi morga götürüldü.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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