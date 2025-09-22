Antalya'da otomobile bağlı bota çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde motosikletin otomobile bağlı bota çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Demre-Finike D400 kara yolunda seyreden Z.D. idaresindeki 07 Z 0149 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 07 ACP 190 plakalı otomobile bağlı fiber bota çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.