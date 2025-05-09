Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Gazi Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki 34 yaşındaki Firdes Tufan'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Tufan, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Tufan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek üzere Isparta'ya götürüldü.
Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma yürütüyor.