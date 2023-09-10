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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 12:57
  • Giriş: 10.09.2023 12:57
  • Güncelleme: 10.09.2023 12:57
Kaynak: AA
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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Tunahan G'nin kullandığı 07 UV 286 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı Hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e ( 65) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şengöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı.

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